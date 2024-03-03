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Алла Пугачева призвала не сдаваться
03.03.2024 15:16 Алина Груднева

Алла Пугачева призвала не сдаваться

Примадонна Алла Пугачева поздравила поклонников с праздником желтых цветов.

Соответствующий пост она опубликовала в своем официальном аккаунте в Instagram.

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"Первое воскресение весны. Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому", - написала она, опубликовав новое фото.

Пользователи в комментариях провели параллель между ее словами и смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

"Он не сдавался, и мы не сдадимся", - подписали в комментариях.

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