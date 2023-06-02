



Аль Пачино попросил свою беременную девушку сделать тест на отцовство

83-летний американский актер Аль Пачино попросил свою беременную девушку сделать тест на отцовство. Об этом пишет TMZ.



Инсайдеры говорят, что звезда "Адвоката дьявола" был шокирован беременностью 29-летней подруги Нур Альфаллах и попросил подтвердить, что он отец ребенка.



83-летний голливудский актер собирается в четвертый раз стать отцом со своей возлюбленной, но это стало новостью, которую он не ожидал и не планировал.



Говорят, что актер был поражен этим заявлением, поскольку поначалу считал, что больше не может иметь детей. Сообщается, что у Пачино есть определенные медицинские проблемы, которые заставили его поверить, что Нур не может забеременеть.



Пара впервые вышла в свет вместе год назад, и сообщается, что Аль был в неведении о беременности Нур примерно два месяца назад.

Инсайдер утверждал, что хотя у Пачино были оговорки, тест ДНК показал, что он действительно является отцом будущего ребенка.

