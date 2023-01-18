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Актриса Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника
18.01.2023 15:24 Ольга Белозерова

Актриса Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника

Популярная российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника.

О госпитализации звезды сообщили организаторы спектаклей с ее участием, пишет "Газета.ру".

"С большим сожалением сообщаем, что Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника", - говорится в заявлении.

Лариса Удовиченко стала популярной благодаря таким фильмам как "Дочки-матери", "Место встречи изменить нельзя", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Зимняя вишня","Моя безумная семья!" и другим. 

 

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