



Адаптация может быть лучшей альтернативой в борьбе с изменением климата - анализ

Профессор экономики канадского Университета Гуэлфа предполагает, что адаптация к изменению климата, а не массовые усилия по сокращению выбросов, может быть лучшей политикой.



"Хотя адаптация имеет превосходный послужной список, смягчение последствий оказалось дорогостоящим провалом. Несмотря на 30 лет агрессивных международных усилий по смягчению последствий, глобальные выбросы углекислого газа продолжают расти", — сказал профессор Росс Маккитрик в аналитическом документе, опубликованном Институтом Макдональда Лорье 6 июля.



Будь то здоровье или урожайность в сельском хозяйстве, принятие мер по адаптации к изменчивости климата показывает большую перспективу, чем сосредоточение внимания только на попытках сократить выбросы, говорится в документе.



В его статье под названием "Адаптация требует большего внимания в климатической политике" он указывает на кондиционирование воздуха как на простой пример того, что он имеет в виду под адаптацией.



"Например, исследования показали, что смертность из-за аномальной жары резко снизилась в Соединенных Штатах с 1960 года, когда домохозяйства получили доступ к кондиционерам и дешевому электричеству. Политика, которая повышает стоимость электроэнергии, делает кондиционирование воздуха недоступным для многих людей, тем самым повышая их уязвимость к жаркой погоде", - объясняет свою идею Маккитрик.



Анализ появился в то время, когда Канада рассматривает возможность наращивания усилий по сокращению выбросов парниковых газов.



10 августа федеральное правительство объявило о своих предлагаемых постановлениях по достижению чистой нулевой электрической сети к 2035 году.



"Нулевая сеть послужит основой для климатических действий в масштабах всей экономики, таких как помощь канадцам в переходе на электрический транспорт и отопление или развитие новых и более чистых отраслей", — заявил министр окружающей среды и изменения климата Стивен Гильбо.



Федеральное правительство признает, что переход к чистой нулевой сети повысит цены на электроэнергию, но, по оценкам Оттавы, рост цен на электроэнергию будет небольшим — примерно на 1,9 процента к 2040 году по сравнению с текущими средними тарифами.



Они также утверждают, что к 2050 году общие расходы домохозяйств на энергию снизятся на 12 процентов.



Однако по крайней мере два провинциальных премьера на это не покупаются.



В заявлении от 10 августа премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит предупредила: "Если эти правила будут реализованы в Альберте, это поставит под угрозу надежность энергосистемы Альберты и приведет к значительному увеличению счетов за электроэнергию местных жителей".



Аналогичное заявление сделал премьер-министр провинции Саскачеван Скотт Моу.



"Политика премьер-министра Джастина Трюдо о нулевом уровне чистоты просто не достижима в Саскачеване, и мы не будем просить наших жителей платить невероятную цену за вызывающую разногласия политику федерального правительства", — сказал он.



В документе г-на Маккитрика содержится предупреждение о том, что усилия по сокращению выбросов парниковых газов с течением времени становятся все более дорогостоящими, и мало доказательств того, что они приносят большую пользу.



"Поскольку затраты на меры по смягчению последствий растут, политикам необходимо столкнуться с риском того, что продолжающиеся попытки агрессивной политики по смягчению последствий могут на самом деле препятствовать адаптации и увеличивать ущерб от будущего потепления", — говорится в его статье.



В нем отмечается, что глобальные выбросы CO2 демонстрируют устойчивый рост, за исключением периодов экономического спада.



Он добавил, что даже если все участвующие страны достигнут согласованного сокращения выбросов, это мало повлияет на накопление CO2 в атмосфере.



"Предлагаемые изменения слишком малы на глобальном уровне в контексте глобального углеродного цикла, чтобы иметь значение, несмотря на то, что они также в значительной степени оказались слишком дорогостоящими для реализации", — говорится в статье.



Кроме того, по его словам, существует также проблема "утечки". Это когда юрисдикции со строгими правилами в отношении выбросов CO2, такие как Канада, просто переносят производство в другое место.



"Страны-участницы сократили свои выбросы, но они также увеличили углеродоемкость своего импорта: другими словами, выбросы просто переместились в регионы без контроля CO2, такие как Китай и Индия", — говорится в документе.



В целом, по словам Маккитрика, около 30 лет политического опыта показывают, что "предотвратить рост глобальных выбросов или изменение климата невозможно".



Он также предупредил, что, если правительства продолжат агрессивно сокращать выбросы, это повысит стоимость энергии и снизит реальные доходы — и то, и другое снизит способность принимать меры по адаптации к климатическим изменениям, естественным или антропогенным.



"Когда дело доходит до выбора общего направления климатической политики, необходимо установить приоритеты, и опыт показывает, что, хотя смягчение последствий часто бывает дорогостоящим и бесполезным, адаптация относительно недорога и очень эффективна. Это заслуживает большего внимания при планировании климатической политики", — говорится в документе.

