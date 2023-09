97-летний новозеландец стал самым старым мотогонщиком в мире

Новозеландец, участвовавший в мотогонках всего за три недели до своего 98-летия, был назван в Книге рекордов Гиннеса старейшим мотогонщиком в мире, участвующим в соревнованиях.



Регистрирующая организация сообщила, что 98-летний Лесли Харрис участвовал в 43-м фестивале классических мотоциклов в Пукекохе в Окленде. К Харрису присоединились его старший сын Род, 64 года, и внучка Оливия, 21 год.



Трио участвовало в гонке Regularity, которая требовала от участников показывать максимально стабильное время круга.



Ранее Лесли занимал первое место в гонке в 2019 году в возрасте 93 лет, но не смог снова участвовать в гонках до этого года из-за травм и пандемии COVID-19.



Харрис завершил гонку этого года на четвертом месте. Его сын Род занял восьмое место, а внучка Оливия – 21-е. Лесли заявил, что планирует вернуться на фестиваль классических мотоциклов в Пукекохе в следующем году.

