



93-летний Руперт Мердок женился в пятый раз… на бывшей теще Абрамовича

93-летний г-н Мердок связал себя узами брака со своей новой женой 67-летней Еленой Жуковой, российским биологом на пенсии.



По слухам, он начал встречаться с Жуковой вскоре после того, как его помолвка с бывшим полицейским капелланом Энн Лесли Смит была внезапно расторгнута в апреле 2023 года.



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Уроженец Австралии Мердок, у которого шестеро детей, является почетным председателем совета директоров News Corporation, которой принадлежат Fox News, Wall Street Journal, Sun и Times.



В прошлом году он покинул пост председателя совета директоров Fox и News Corp, оставив своего сына Лахлана во главе обеих компаний.



Говорят, что Мердок и Жукова познакомились на вечеринке, устроенной одной из его бывших жен, предпринимательницей китайского происхождения Венди Денг.



Другими его бывшими супругами являются австралийская стюардесса Патриция Букер, журналистка шотландского происхождения Анна Манн и американская модель и актриса Джерри Холл.



Жукова ранее была замужем за российским нефтяным миллиардером Александром Жуковым, а их дочь Даша - светская львица и бизнесвумен - до 2017 года была замужем за российским олигархом Романом Абрамовичем.

