



80 % школьников в Беларуси – октябрята или пионеры

В Беларуси около 80 % учащихся в возрасте от 7 до 14 лет – октябрята или пионеры. Такие данные во время круглого стола “Молодежные инициативы: старт реализации твоих идей” предоставила председатель Центрального совета Беларусской государственной пионерской организации Александра Гончарова, сообщает БелТА.



По словам Александры Гончаровой, государственная пионерская организация – самое массовое детское объединение в Беларуси. Председатель организации рассказала также об инициативе “Создание информационно-образовательного модуля ОО “БРПО” как новой модели патриотического воспитания детей и подростков”. В рамках инициативы были созданы специальные мультфильмы, “направленные на патриотическое воспитание детей через призму БРПО и БРСМ”.



От реализации этого проекта организаторы ожидают “повышения уровня доверия со стороны молодежи, вовлеченности и активного участия детей и подростков, родителей и общественности в деятельность БРПО”.



Беларусская республиканская пионерская организация считает датой своего создания 13 сентября 1990 года. Она переняла советские традиции. Советским остался и символ пионерства – галстук, но теперь он красно-зеленый и соответствует цветам государственного флага.



Первая ступень членства в организации – октябрята, дети от 7 до 10 лет. В пионеры принимают с 10 до 14 лет. Следующая ступень – БРСМ.



Неоднократно сообщалось о давлении на родителей, чтобы те записывали детей в октябрята и пионеры.