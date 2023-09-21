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2 часа до Джидды: израильское ТВ рекламирует туристические предложения по Саудии
21.09.2023 19:21 Наталья Богинская

2 часа до Джидды: израильское ТВ рекламирует туристические предложения по Саудии

В преддверии возможного соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией 12 канал уже рекламирует возможности туризма в королевстве.

В сегодняшнем дневном сегменте освещаются многочисленные туристические достопримечательности Саудовской Аравии, которая уже давно закрыта для израильтян, отмечаются археология и природа, а также современная инфраструктура страны.

Согласно репортажу, туристические агентства и авиакомпании уже готовятся к тому, чтобы Саудовская Аравия стала доступной для израильтян – ожидается, что примерно двухчасовой перелет из Тель-Авива в Джидду будет стоить 350 долларов.

Отмечается взрывной рост израильского туризма в ОАЭ после подписания Авраамовых соглашений и прогнозируется аналогичная тенденция с саудовцами.
 

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