



2 часа до Джидды: израильское ТВ рекламирует туристические предложения по Саудии

В преддверии возможного соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией 12 канал уже рекламирует возможности туризма в королевстве.



В сегодняшнем дневном сегменте освещаются многочисленные туристические достопримечательности Саудовской Аравии, которая уже давно закрыта для израильтян, отмечаются археология и природа, а также современная инфраструктура страны.



Согласно репортажу, туристические агентства и авиакомпании уже готовятся к тому, чтобы Саудовская Аравия стала доступной для израильтян – ожидается, что примерно двухчасовой перелет из Тель-Авива в Джидду будет стоить 350 долларов.



Отмечается взрывной рост израильского туризма в ОАЭ после подписания Авраамовых соглашений и прогнозируется аналогичная тенденция с саудовцами.

