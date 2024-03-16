



Врачи бьют тревогу из-за роста заболеваемости раком среди молодых людей

Врачи со всего мира бьют тревогу по поводу растущего уровня заболеваемости раком среди молодых людей.



По данным газеты The Daily Mail, с 1990 по 2019 год случаев онкологии у молодежи стало больше на 79%, а уровень смерти вырос на 28%.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По прогнозу ученых, в 2030 году уровень заболеваемости может вырасти на 31%, а смертность от рака - на 21%.



Исследователи отмечают рост случаев заболевания у людей в возрасте до 50 лет практически на каждом континенте. Например, в Австралии зарегистрировано самое большое количество онкобольных - 135 на 100 тысяч человек. Первое место занимает рак молочной железы.



Новая Зеландия занимает второе место по показателю - 119 случаев среди людей в возрасте до 50 лет на 100 тысяч человек. Там превалирует рак толстой кишки.



В азиатских странах тоже наблюдается тревожный всплеск заболеваемости раком толстой кишки. США в рейтинге занимают шестое место - 87 случаев на 100 тысяч человек в возрасте до 50 лет, а Британия - 28-е место с 70,5 случаями на 100 тысяч человек.



Среди видов онкологии также крайне распространены рак горла и простаты. По мнению ученых, за ростом уровня заболеваемости стоит ожирение, плохое питание, употребление алкоголя и курение, однако исследователи теперь сомневаются, что только образ жизни имеет такое влияние.

