



ВОЗ пытается определить патогены, которые могут вызвать новую пандемию

Всемирная организация здравоохранения разрабатывает новый список приоритетных патогенов, которые могут вызвать пандемии или вспышки и должны находиться под пристальным наблюдением.



Об этом сообщает AFP.



ВОЗ заявляет, что цель состоит в том, чтобы обновить список, используемый для руководства глобальными исследованиями и разработками. В рамках этого процесса ВОЗ созывает более 300 ученых для рассмотрения данных о более чем 25 семействах вирусов и бактерий.



Также рассмотрят так называемую "Болезнь Х" - неизвестный возбудитель, который может вызвать серьезную международную эпидемию.



Ожидается, что пересмотренный список будет опубликован до апреля 2023 года.