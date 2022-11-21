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ВОЗ пытается определить патогены, которые могут вызвать новую пандемию
21.11.2022 18:18 Ольга Белозерова

ВОЗ пытается определить патогены, которые могут вызвать новую пандемию

Всемирная организация здравоохранения разрабатывает новый список приоритетных патогенов, которые могут вызвать пандемии или вспышки и должны находиться под пристальным наблюдением.

Об этом сообщает AFP.

ВОЗ заявляет, что цель состоит в том, чтобы обновить список, используемый для руководства глобальными исследованиями и разработками. В рамках этого процесса ВОЗ созывает более 300 ученых для рассмотрения данных о более чем 25 семействах вирусов и бактерий.

Также рассмотрят так называемую "Болезнь Х" - неизвестный возбудитель, который может вызвать серьезную международную эпидемию.

Ожидается, что пересмотренный список будет опубликован до апреля 2023 года.

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