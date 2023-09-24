



Вечные химикаты: Чистящие средства удваивают риск “женского” рака

Пер- и полифторалкильные субстанции (PFAS) вот уже лет 60 активно используются в промышленности, так как эти вещества обладают способностью отталкивать жир и воду. Они входят в состав пищевой упаковки, лакокрасочных материалов, тефлонового антипригарного покрытия, водоотталкивающих тканей, устойчивых к загрязнению ковров, косметики, и так далее.



PFAS называют “вечными химикатами” из-за их невероятной устойчивости – они сохраняют свою структуру, несмотря на неблагоприятные условия окружающей среды, и могут накапливаться в воде, воздухе, в человеческом организме в течение многих лет. Доказано, что PFAS очень токсичны, с ними связывают повышение риска развития различных тяжелых заболеваний, в том числе рака.



Новое подтверждение токсичности “вечных химикатов”, а также фенолов и парабенов – других опасных для здоровья человека веществ, входящих в состав пластика, краски для волос, бытовой химии, шампуней, и так далее – получила группа ученых из нескольких университетов США, статья которых опубликована в Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology.



Исследователи сопоставили данные о содержании в крови и моче свыше 10 тысяч человек различных типов PFAS, фенолов и парабенов с данными о заболеваемости онкологическими болезнями и о тех видах рака, которыми эти люди болели.



В итоге ученые пришли к выводу, что эти химические вещества могут играть роль в развитии “женского” рака – молочной железы, яичников и матки, – а также в повышении риска рака кожи (меланомы) у женщин. Дело в том, что у тех участниц исследования, которые столкнулись с такими видами рака, уровень токсичных веществ в организме был значительно повышен.



Так, высокий уровень некоторых типов PFAS в организме удваивает шансы на заболевание меланомой и раком матки, а повышенное содержание фенолов связано с высокой вероятностью рака яичников. Как полагают исследователи, PFAS и фенолы вмешиваются в работу эндокринной системы и нарушают гормональную функцию у женщин, что приводит к росту риска развития опухолей в органах, тесно связанных с действием гормонов.