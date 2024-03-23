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В ФРГ легализуют марихуану, но есть нюанс
23.03.2024 00:16 Алина Груднева

В ФРГ легализуют марихуану, но есть нюанс

В Германии частично легализуют марихуану, начиная с 1 апреля 2024 года.

Соответствующее предложение сделал министр здравоохранения Карл Лаутербах.

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Федеральные земли Германии одобрили соответствующее решение. Теперь в ФРГ смогут употреблять марихуану совершеннолетние лица. Также будет позволено в хранить вещество, но в ограниченных количествах. 

Дома можно будет иметь три куста. Хранить в сухом веществе для личного употребления будет позволено до 50 граммов. А переносить в общественных местах разрешат до 25 граммов.
 

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