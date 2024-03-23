В ФРГ легализуют марихуану, но есть нюанс
В Германии частично легализуют марихуану, начиная с 1 апреля 2024 года.
Соответствующее предложение сделал министр здравоохранения Карл Лаутербах.
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Федеральные земли Германии одобрили соответствующее решение. Теперь в ФРГ смогут употреблять марихуану совершеннолетние лица. Также будет позволено в хранить вещество, но в ограниченных количествах.
Дома можно будет иметь три куста. Хранить в сухом веществе для личного употребления будет позволено до 50 граммов. А переносить в общественных местах разрешат до 25 граммов.