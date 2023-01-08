



В аэропорту Бен-Гурион возобновляют тестирование на коронавирус

В соответствии с просьбой министра здравоохранения Арье Дери и обсуждением, проведенным министром транспорта МК Мири Регев с уполномоченным по борьбе с коронавирусом Салманом Зарка, и главам управления гражданской авиации и аэропортов принято возобновить тестирование на коронавирус в международном аэропорту Бен-Гурион.



В связи со вспышкой вируса короны в Китае и США и в свете распространения заболевания по всему миру, министр Регев согласилась на создание в Израиле, согласно просьбе министра здравоохранения, станции добровольного тестирования, начиная со среды, 11 января 2023 года.



За добровольное тестирование и работу в полном объеме отвечает только министерство здравоохранения и не несет ответственности управление аэропортов.



Государство Израиль разрешит бесплатное добровольное тестирование для всех возвращающихся из-за рубежа и, в частности, для возвращающихся из Китая, как это делается в других странах мира, таких как США, Австралия, Франция, Великобритания, Испания и др.