



Ученые: затяжной COVID может не не быть вызванным вирусом SARS-CoV-2

Затяжной коронавирус может не быть связанным с имунной реакцией на вирус SARS-CoV-2.



По данным PNN, к такому выводу пришли британские ученые.



По словам специалистов, организм, судя по всему, реагирует на активацию "спящих" вирусов.



"Затяжной COVID встречается в одном из 10 случаев COVID-19, но мы до сих пор не понимаем, что его вызывает", — пояснила доктор медицинских наук, старший преподаватель Школы клеточной и молекулярной медицины Бристольского университета Лаура Ривино.



По ее словам, согласно одной из теорий задается вопрос, может ли это быть вызвано воспалительной иммунной реакцией на вирус, который все еще сохраняется в нашем организме, вызывая перегрузку иммунной системы или реактивацию латентных вирусов, таких как цитомегаловирус человека (ЦМВ) и вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ).



Ривино и ее коллеги собрали и проанализировали образцы крови 63 пациентов с коронавирусом, которые были госпитализированы до того, как стали доступны вакцины. Повторная проверка проводилась через 3, 8 и 12 месяцев после госпитализации.



Результаты показали, что у пациентов с тяжелыми симптомами через три месяца наблюдается значительная дисфункция Т-лимфоцитов. Дальнейший анализ показал, что иммунные клетки быстро не размножались, однако были Т-клетки, нацеленные на ЦМВ. По словам ученых, это говорит о том, что длительная активация Т-клеток, наблюдаемая через три месяца у пациентов с тяжелым течением заболевания, может быть вызвана не SARS-CoV-2, а другими причинами.



"Наши результаты показывают, что длительная иммунная активация и длительный период COVID могут независимо коррелировать с тяжелым течением COVID-19. Необходимо провести более масштабные исследования с участием как большего числа пациентов, включая, по возможности, вакцинированных, так и невакцинированных пациентов с COVID-19. Понимание того, связаны ли воспаление и иммунная активация с длительным течением COVID, позволит нам понять, может ли воздействие на эти факторы быть полезной терапией для этого изнурительного состояния", — отметила Ривино.



