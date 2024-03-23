



Ученые тестируют революционную методику борьбы с ВИЧ

Ученые Амстердамского университета тестируют новую методику, которая может стать прорывом для борьбы с ВИЧ.



По данным New Scientist, речь идет об инструменте редактирования генов, который также известен как CRISPR.



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Он уже используется для борьбы со многими другими заболеваниями. CRISPR способен запутать генетический код вируса в иммунных клетках.



По словам автора исследования Елены Эррера Каррильо, ВИЧ находится в спящем состоянии в иммунных клетках, пока принимаются специальные лекарства. Если прекратить это делать, вирус оживает. Уже существующие методы лечения не помогают полностью избавиться от вируса. Каррильо рассчитывает, что CRISPR может предложить потенциальное решение этой проблемы.



Исследование ученых будет представлено на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям в Барселоне в следующем месяце.