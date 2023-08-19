



Ученые обнаружили новые гены, связанные с раком молочной железы

Анализ крови может лучше выявить женщин с риском развития рака молочной железы после того, как ученые обнаружили по крайней мере четыре новых гена, связанных с этим заболеванием, пишет издание Daily Mail.



Уже известны важные гены, связанные с раком молочной железы, такие как BRCA1.



Известно, что мутация в этом гене повышала риск рака молочной железы у голливудской актрисы Анджелины Джоли, решившей сделать мастэктомию.



Но теперь ученые идентифицировали четыре ранее неизвестных гена, один из которых может повышать вероятность рака груди у женщин в пять раз.



Примерно у одной из 200 женщин в Великобритании есть потенциально вредные версии одного из этих генов.



Прорыв означает, что будущие анализы крови, данные для оценки генетического риска рака молочной железы, могут выявить женщин, которые в противном случае были бы пропущены.



Четыре обнаруженных гена называются MAP3K1, LZTR1, SAMHD1 и CDKN2A.



В исследовании, опубликованном в журнале Nature Genetics, изучались гены более 26 000 женщин с раком молочной железы, сравнивая их с генами более 217 000 женщин, не болевших этим заболеванием.



Пока исследование, проведенное совместно с университетом Лаваля в Канаде, идентифицировало только четыре гена, но предполагает, что до 90 новых генов потенциально могут быть связаны с раком молочной железы.



Теперь исследователям необходимо изучить большее количество женщин, чтобы определить, какие из этих 90 генов действительно важны.



Четыре новых гена, как и те, которые были обнаружены ранее, могут увеличить риск рака молочной железы, блокируя белки, которые либо останавливают быстрый рост опухолевых клеток, либо предотвращают ошибки ДНК, которые могут привести к копированию опухолей.



