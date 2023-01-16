



Ученые исследуют влияние молодости лица на здоровье организма

Исследователи предупреждают, что если вы выглядите старо для своего возраста, это может быть признаком того, что вы подвержены более высокому риску развития возрастных заболеваний, таких как остеопороз, потеря зрения или глаукома.



Ученые из Нидерландов изучили лица 2700 человек в возрасте от 50 до 90 лет, основываясь только на изображениях их лиц, и обнаружили, что участники, которые выглядели примерно на пять лет моложе своего фактического возраста, обладали лучшими когнитивными способностями. Они также реже страдали от типичных физических последствий старения, таких как катаракта.



Другими словами, если вы выглядите молодо для своего возраста, здоровье вашего тела и разума, вероятно, является отражением этого.



Изучив лица испытуемых , ученые изучили данные об образе жизни, такие как вес, вредные привычки и общее состояние здоровья. Результаты, опубликованные в Британском журнале дерматологии, показали, что группы, которые выглядели на пять лет моложе своего возраста, показали лучшие результаты в когнитивных тестах. Группа также была на 15% менее склонна к развитию хронической обструктивной болезни легких и имела на 24% меньше рисков развития остеопороза.



Команда исследователей считает, что биологический процесс, который заставляет лицо выглядеть старше, что приводит к уменьшению количества жира на лице и последующему развитию морщин, также является причиной изменений в плотности тканей и костей, а также связанных со старением состояний здоровья.

