



У ребенка изменился цвет глаз после приема лекарства от COVID-19. Фото

В Таиланде шестимесячный младенец с диагностированным коронавирусом получил японский противовирусный препарат фавипиравир, что привело к изменению цвета его глаз.



Известно, что малыш попал в больницу с кашлем и температурой. В Азии врачи активно применяют японский противовирусный препарат фавипиравир против разных вирусов, таких как грипп, Эбола или COVID-19.



Как пишет Bild, после приема лекарства в течение 18 часов глаза мальчика стали из темно-карих светло-голубыми. Медики осмотрели ребенка и обнаружили, что на сетчатке его глаз скопились пигменты синего цвета. Дело в том, что фавипиравир содержит флуоресцентные химические вещества, которые при расщеплении в организме могут скапливаться в глазах.



Таиландский младенец получал фавипиравир в течение трех дней. После этого в течение пяти дней цвет глаз ребенка нормализовался, зрение не пострадало.



В 2021 году аналогичный случай произошел с 20-летним мужчиной в Индии. Отмечается, что изменение цвета глаз - временное явление.



