



Сорока открыла линию экстренной помощи родителям грудных младенцев

Больница "Сорока" открыла линию экстренной помощи родителям грудных младенцев.



"Состояние, в котором мы находимся, тяжелое и давящее на всех нас, и не щадит наших детей. Даже маленькие дети, младенцы и даже грудные младенцы подвержены нашему стрессу и тревожности, и не всегда способны выразить свои чувства или понять их.



Нам важно быть там для вас, родителей, чтобы вы могли быть там для ваших детей.



Мы открываем экстренную линию для младенцев, которая предоставит профессиональные консультации родителям и семьям от специалистов по раннему детскому возрасту. Линия будет доступна в течение всего дня и ночи, и мы будем рады ответить и консультировать всех, кто в этом нуждается, по телефону:

054-7503970".



Ранее Минздрав Израиля дал директивы по донорству грудного молока. Подробности по ссылке.