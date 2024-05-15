



США пригрозили пересмотреть финансовую помощь Грузии

Вашингтон пересмотрит вопрос о финансовой помощи Грузии, если страна не прекратит отзываться о Соединенных Штатах не как о партнере.



Такое заявление сделал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.



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По его словам, США планируют предоставить властям Грузии $390 млн в качестве помощи.



"Половину на военную помощь, примерно треть на проекты развития экономики, также на строительство демократических институтов и гражданского общества. Все это должно быть пересмотрено, если о нас отзываются как о противниках, а не как о партнерах", - предупредил он.