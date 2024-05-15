Новости » Экономика
США пригрозили пересмотреть финансовую помощь Грузии
15.05.2024 08:30 Алина Груднева

США пригрозили пересмотреть финансовую помощь Грузии

Вашингтон пересмотрит вопрос о финансовой помощи Грузии, если страна не прекратит отзываться о Соединенных Штатах не как о партнере.

Такое заявление сделал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По его словам, США планируют предоставить властям Грузии $390 млн в качестве помощи.

"Половину на военную помощь, примерно треть на проекты развития экономики, также на строительство демократических институтов и гражданского общества. Все это должно быть пересмотрено, если о нас отзываются как о противниках, а не как о партнерах", - предупредил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы