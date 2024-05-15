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На топливной базе в Ростовской области прогремели взрывы
15.05.2024 07:55 Алина Груднева

На топливной базе в Ростовской области прогремели взрывы

В Ростовской области РФ в ночь на 15 мая прогремели взрывы на топливной базе.

По словам губернатора региона Василия Голубева, объект был атакован дронами.

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"Сегодня в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не привело. Пострадавших нет", - сообщил он.

Другие подробности относительно атаки на объект не раскрываются.

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