



На топливной базе в Ростовской области прогремели взрывы

В Ростовской области РФ в ночь на 15 мая прогремели взрывы на топливной базе.



По словам губернатора региона Василия Голубева, объект был атакован дронами.



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"Сегодня в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не привело. Пострадавших нет", - сообщил он.



Другие подробности относительно атаки на объект не раскрываются.