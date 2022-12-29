



Слишком много соли может изменить ваше поведение — исследование

Потребление соли во время праздников, может оказаться намного выше того, что необходимо или рекомендуется. Согласно новому исследованию, это может повредить вашему настроению.



Физический вред, который соль наносит организму, хорошо известен. По мере повышения уровня соли повышается кровяное давление, что может увеличить риск инсульта или сердечного приступа. Июльское исследование показало , что добавление дополнительной соли в пищу в принципе увеличивает риск смерти, независимо от причины.



Новое исследование подчеркивает влияние соли не только на физическое здоровье. Согласно результатам, опубликованным в этом месяце в журнале Cardiovassal Research, слишком много может изменить поведение, в частности усилить стресс .



Не вся соль вредна для человека. Натрий является важным элементом, который способствует регуляции обмена питательных веществ в клетках. Человеческому организму требуется лишь небольшое количество натрия, который в сочетании с хлоридом образует обычную поваренную соль.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует дневной лимит в 1500 мг Na (3,75 г соли) для большинства людей, особенно для людей с гипертонией.



Ежедневное потребление соли в США и большинстве других стран обычно превышает этот порог. Исследователи отмечают, что понимание того, как клетки и органы реагируют на постоянное высокое потребление соли, предлагает дополнительный путь к улучшению здоровья при целом ряде заболеваний, что привело их к проведению исследования глюкокортикоидов (кортизол у людей, кортикостерон у грызунов), мощных гормонов, которые лежат в основе многих важных сердечно-сосудистых, когнитивные, иммунных и метаболических функций организма.



Исследование проводилось в течение четырех лет на взрослых мышах-самцах. Было обнаружено, что диета с высоким содержанием соли усиливает реакцию глюкокортикоидов на стресс.



Авторы исследования получили "функциональные доказательства новой прямой связи" между потреблением пищевой соли и уровнем гормонов стресса.

