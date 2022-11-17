



Сколько израильтян вакцинировались от гриппа

В Израиле на сегодняшний день от гриппа привиты 46,3% людей в возрасте 65 лет и старше.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Уточняется, что 11,6% всех держателей полисов медицинского страхования в Израиле были вакцинированы. К сравнению в такой же период в прошлом году прививку сделали 13,1%.

Так, с начала октября до 12 ноября зарегистрировано 215 пациентов, госпитализированных с гриппом, из них 86 госпитализированы за последнюю неделю.

По состоянию на 14 ноября, процент вакцинированных среди всех застрахованных в разных возрастных группах: 65 лет и старше - 46,3%; 55-64 года – 18,9%; 5-12 лет – 6,5%.

"Минздрав призывает население вакцинироваться от гриппа, особенно мужчин и женщин от 65 лет и старше, а также людей из групп риска. В министерстве напоминают, что грипп можно предотвратить с помощью вакцинации, при условии, что вакцина будет сделана не менее чем за две недели до заражения. Вакцина рекомендуется с шестимесячного возраста и старше", - сказано в сообщении.