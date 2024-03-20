



Сидение 11 часов увеличивает риск ранней смерти на 57%

Развитие технологий избавило человека от необходимости и желания двигаться. В течение дня многие из нас подолгу сидят будь то перед компьютером на работе или перед телевизором дома. При этом все знают: сидячий образ жизни опасен для здоровья человека, тело которого создано природой для движения.



Новое исследование Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) это в очередной раз подтвердило и даже показало, насколько может быть опасен сидячий образ жизни.



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Помогал ученым в этом эксперименте искусственный интеллект, который сначала определял по монитору активности, сколько времени участники исследование сидели, и затем связал это с риском смерти. Полученные данные показали: у тех участников, которые сидели более 11 часов, риск умереть был на 57% выше, чем у тех, кто сидел менее 9,5 часов в день, пишет sciencealert.



Другие же исследования показывают, что и 7 часов в день может быть слишком много. Поэтому ученые рекомендуют при любых обстоятельства вставать через каждые 30 минут и начинать двигаться. Это не только увеличит продолжительность жизни, но и поможет избежать развития таких заболеваний, как диабет II типа, болезни сердца и инсульт, которые возникают в результате долгого сидения.



Так, например, ученые из Австралии после ряда проведенных исследований дали настоятельную рекомендацию ежедневно выполнять от 9 000 до 10 500 шагов. Именно такое количество шагов снижает риск преждевременной смерти даже у тех, кто много сидит, настаивают они.