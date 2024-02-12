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Сегодня Землю накроет мощная трехдневная магнитная буря
12.02.2024 08:57 Mignews

Сегодня Землю накроет мощная трехдневная магнитная буря

Началась одна из сильнейших магнитных бурь, и пик ее выпадает на вечер понедельника и вторник 12-13 февраля, предупреждает Meteoagent.

Основные симптомы, которые могут испытывать метеозависимые: головная боль, головокружение, тошнота, боль в суставах, усталость, бессонница.

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Во время магнитных бурь рекомендовано:

🥬 Есть здоровую пищу: ограничить употребление жареной, жирной, острой пищи, фастфуда и сладостей – кушать больше овощей, фруктов, зелени, рыбы;
🏀 Быть побольше на свежем воздухе и увеличить физическую нагрузку;
😴 Соблюдать режим сна и даже увеличить часы сна и отдыха до 7 часов в сутки, при этом ложиться спать в одно и то же время;
💦 Пить больше воды – не менее 1,5 литра в сутки, и не пить алкоголь.

Напомним, магнитная буря – это природное явление, которое вызвано взаимодействием солнечных ветров с магнитным полем Земли. Магнитные бури могут влиять на работу электроники и спутниковых систем, вызывая временные неполадки в средствах связи и навигации. 

Ученые рекомендуют быть бдительными и следить за обновлениями от космических агентств для возможных корректировок в работе техники в ближайшие несколько дней.

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