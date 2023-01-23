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Регулярные прогулки в парке помогают отказаться от таблеток – опрос
23.01.2023 21:28 Наталья Богинская

Регулярные прогулки в парке помогают отказаться от таблеток – опрос

Исследователи из Финляндии обнаружили, что прогулки в парке значительно снижают необходимость успокаивающих, в лекарствах против бессонницы, депрессии, высокого кровяного давления и астмы. Чтобы найти эту связь, ученые проанализировали ответы 16 000 случайно избранных жителей Хельсинки, Эспоо и Вантаа – трех городов, составляющих крупнейшую городскую агломерацию Финляндии.

Респондентов попросили сообщить, какие лекарства они используют. Затем их спросили, как часто они проводили время или занимались спортом на открытом воздухе в парках и лесах. Оказалось, что гуляющие среди деревьев трижды в неделю, на 33% реже пользуются психотропными препаратами, на 36% – лекарствами против гипертонии и на 26% – от астмы.

“Скопление научных данных подтверждает пользу для здоровья от воздействия природы. Увеличение количества зеленых насаждений может быть одним из способов улучшить жизнь в городах,” – отметили исследователи.

Полученные результаты также соотносятся с растущим количеством доказательств, что отсутствие доступа к зеленым насаждениям связано с рядом проблем со здоровьем.
 

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