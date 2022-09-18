



Прорыв: найдены антитела к COVID, которые могут заменить бустерные прививки

Ученые из Тель-Авивского университета обнаружили два антитела, которые нейтрализуют все известные штаммы COVID-19 с эффективностью до 95%.

Результаты исследование опубликованы в журнале Communications Biology.

Оба антитела нейтрализуют все известные штаммы COVID-19, включая Omicron, и укрепляют иммунную систему людей из группы риска.

Ученые считают, что целенаправленное лечение антителами и их доставка в организм в высоких концентрациях может служить эффективной заменой вакцинам. Также существует вероятность того, что необходимость в бустерных прививках отпадет.