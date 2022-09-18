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Прорыв: найдены антитела к COVID, которые могут заменить бустерные прививки
18.09.2022 16:23 Алина Груднева

Прорыв: найдены антитела к COVID, которые могут заменить бустерные прививки

Ученые из Тель-Авивского университета обнаружили два антитела, которые нейтрализуют все известные штаммы COVID-19 с эффективностью до 95%.

 
Результаты исследование опубликованы в журнале Communications Biology.
 
Оба антитела нейтрализуют все известные штаммы COVID-19, включая Omicron, и укрепляют иммунную систему людей из группы риска.
 
Ученые считают, что целенаправленное лечение антителами и их доставка в организм в высоких концентрациях может служить эффективной заменой вакцинам. Также существует вероятность того, что необходимость в бустерных прививках отпадет.

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