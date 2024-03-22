



Принцесса Уэльская Кэтрин сообщила, что у нее диагностирован рак

Заявление, которое принцесса назвала "огромным потрясением", прозвучало в видеообращении. Новость появилась через два месяца после того, как она временно отошла от общественной жизни после того, как, по словам Кенсингтонского дворца, ей была сделана операция по поводу неракового заболевания брюшной полости.



"В январе я перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и в то время считалось, что мое заболевание было нераковым", - сказала 42-летняя Кэтрин, которая замужем за наследником британского престола принцем Уильямом.

"Операция прошла успешно. Однако анализы, проведенные после операции, показали наличие рака. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения".



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Кейт продолжила, что ее диагноз стал "огромным потрясением" и что "мы с Уильямом делаем все возможное, чтобы пережить это в частном порядке ради нашей семьи".



Принцесса добавила: "Как вы можете себе представить, это заняло время. Мне потребовалось время на восстановление после серьезной операции, чтобы начать лечение. Но самое главное, нам потребовалось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи в приемлемой для них форме и заверить их в том, что со мной все будет хорошо".



Кейт сказала, что сообщила им, что "чувствует себя хорошо и с каждым днем становится все сильнее, сосредоточившись на вещах, которые помогут мне выздороветь: в моем разуме, теле и духе".



Она похвалила принца Уильяма за то, что он был рядом с ней, как "великий источник утешения и уверенности", а также за поддержку, которую она получила от общественности.



"Мы надеемся, что вы поймете, что нам, как семье, сейчас нужно время, пространство и уединение, пока я завершаю лечение. Моя работа всегда приносила мне глубокое чувство радости, и я с нетерпением жду возвращения, когда смогу, но сейчас я должна сосредоточиться на полном выздоровлении", - сказала принцесса.



В завершение своего проникновенного послания она сказала, что не оставляет равнодушными "всех тех, чьи жизни затронул рак".



"Всем, кто столкнулся с этой болезнью, в какой бы форме она ни проявлялась, пожалуйста, не теряйте веру и надежду. Вы не одиноки", - заключила Кейт.





