



Предложение от миллионера: женщина отказалась от 100 тысяч долларов из-за маски

Известный американский предприниматель, основатель Фонда раннего лечения COVID-19 (CETF), Стив Кирш предложил женщине в самолете 100 000 долларов за снятие маски на борту.



Об этом он написал в Twitter.



"Человек, сидевший рядом со мной в первом классе, отказался от 100 000 долларов за то, чтобы снять маску на весь полет. Без шуток. Это было после того, как я объяснил, что они не работают. Она работает в фармацевтической компании", – поделился он.



Свой пост Кирш сопроводил селфи, на котором он улыбается.



Также Стив отметил, что начал торги со 100 долларов.



"Она сняла маску, как только подали завтрак! Потому что все знают, что нельзя заразиться во время еды! И я указал, что когда она снимала маску для еды и питья, то могла заразиться одним вдохом", — добавил он.



