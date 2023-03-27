



Открыто стеклянное здание медцентра "Шнайдер"

Новая башня удваивает нынешний размер медцентра «Шнайдер», а также является больницей неотложной помощи против обычного, биологического и химического оружия и включает родильное отделение с отдельными палатами и терапевтический сад. Башня примет первых пациентов в мае.



Медицинский центр «Шнайдер» из группы «Клалит», ведущая детская больница в Израиле, в минувший четверг открыла стеклянное здание – еще одну башню больницы, расположенную рядом с каменным зданием, существующим около 3 десятилетий. На торжественном мероприятии была перерезана ленточка в присутствии благотворителей, в честь которых названо здание, Минди Шнайдер Лессер и доктора Майкла Лессера, специально приехавших из США со своими друзьями на мероприятие, генерального директоры Министерства здравоохранения, г-н Моше Бар Симан Това, председателя совета директоров «Клалит», г-на Йоханана Лукера, генерального директора группы «Клалит», дипломированного бухгалтера Эли Коэна, руководителей больниц Израиля, бизнесменов и многих других. Президент страны г-н Ицхак (Бужи) Герцог прислал свое трогательно благословение. Ведущими мероприятия были выбраны Рони Доломи и Яэль Бар Зоар, которые совместно принимали гостей как в каменном, так и в стеклянном зданиях. В художественной части мероприятия перед гостями выступили Шири Маймон, группа «Шальва» и хор «Моран». На мероприятии также были представлены фотографии с выставки «Сердцебиение» фотографа Зива Корена, который снимал детей в больнице «Шнайдер» в 3 этапа (10 лет назад, 5 лет и сейчас).







Новое семиэтажное здание, построенное в соответствии с высочайшими архитектурными стандартами, было построено с южной стороны от существующего здания на общей площади около 40 000 квадратных метров, что вдвое увеличивает физический размер больницы. В стеклянном здании располагается также больничный комплекс неотложной помощи на случай конвенциональной, биологической и химической войны, который включает два защищенных этажа, первое в своем роде отделение для недоношенных младенцев в Израиле на 52 койки, 28 из которых находятся в отдельных палатах для семьи и новорожденного с возможностью диализа в защищенном пространстве. Новое здание, которое начнет функционировать в мае 2023 года, увеличит возможности госпитализации медицинского центра «Шнайдер» на десятки коек, что позволит принимать больше детей со всей страны и из-за рубежа. Площадь каждого отделения увеличится в 1,5 раза по сравнению с существующей. Стационарные отделения, которые будут перенесены в новый корпус, позволят пациентам и их родителям размещаться в отдельных палатах или в палатах на двоих пациентов. Такой вариант, кроме к улучшению самочувствия пациентов и их семей, увеличит возможность борьбы с инфекциями и облегчит профилактику. После переноса стационарных отделений в стеклянное здание, существующее каменное здание будет постепенно модернизироваться и будут расширены онкологическое отделение, кардиологическое отделение и отделения интенсивной терапии, а также многие хирургические и амбулаторные службы.







В стеклянном здании также будут находиться: единственный в Израиле и один из немногих в мире научно-инновационный центр для детей, центр болезней головного мозга, объединяющий неврологию и психиатрию, а также клинический научно-исследовательский институт исследований мозга, комплекс для лечения пищевых расстройств, синагога, актовый зал, кинотеатр и терапевтический сад. Здесь же, в новом здании, расположился расширенный образовательный центр, который придаст новое значение определению «школа для госпитализированных детей». Образовательный центр будет расположен на большой площади в передней части здания, чтобы создать детям среду, которая контактирует со здоровым миром снаружи. Это позволит обеспечить детям культурный досуг, возможность приобщиться к наукам, искусству, музыке и ощутить здоровый образ жизни в дополнение к обязательным занятиям в соответствии с планом Министерства образования.



Кроме того, в настоящее время строится подземный паркинг на около 1000 машиномест для пациентов и посетителей.







По словам доктора Эфрат Барон Харлев, заведующей детским медицинским центром «Шнайдер»: «Медцентр «Шнайдер» высоко поднял планку, изменил лицо педиатрии в Израиле и быстро стал одним из мировых лидеров в своей области. Основатели больницы и мультипрофессиональная команда создали культуру, ориентированную на детей, какими бы они небыли, уникальный язык общения с детьми и их семьями, а также медицинскую практику, адаптированную для всех возрастов, от младенчества до взросления. В то же время резко возрос спрос на больничные услуги и возникла значительная перегрузка системы. В рамках стратегического плана больницы, созданного около десяти лет назад и одобренного генеральным руководством, мой предшественник на этом посту, профессор Йосеф Перес, предложил построить дополнительное здание, которое расширило бы возможности медцентра «Шнайдер» и позволило бы сделать следующий шаг, укрепляя при этом лучшие качества и уникальность центра как больницы номер один для детей в Израиле. Стеклянное здание ведет нас в будущее и является важной вехой в области педиатрии. Здание было построено в соответствии с высокими международными стандартами и позволит принять гораздо больше детей со всей страны для профессионального и передового лечения. Больница будет способствовать развитию инноваций и предоставит совершенно иной опыт госпитализации как с точки зрения атмосферы и оборудования, так и с точки зрения личного пространства для семей».



Эли Коэн, генеральный директор группы «Клалит»: «Центр «Шнайдер» — ведущая детская больница в Израиле. Новое здание больницы практически готовит ее к ближайшим 50 годам работы и создает самую передовую инфраструктуру и возможности на сегодняшний день и на будущее. Беспрецедентные инвестиции благотворителей и «Клалит» обеспечат непрерывность развития педиатрии для всех детей Израиля».

