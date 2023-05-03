



Одиночество так же опасно, как курение - чиновник здравоохранения США

Высокопоставленный чиновник здравоохранения США предупредил, что страна столкнулась с эпидемией одиночества, которое так же опасно для здоровья, как выкуривание 15 сигарет в день.



Главный хирург Вивек Мурти выступил с призывом относиться к социальной изоляции так же серьезно, как к ожирению или злоупотреблению наркотиками.



Он предупреждает, что, как считается, от одиночества в какой-то момент страдала почти половина всех американцев из всех слоев общества.



Мурти также представил национальную структуру для восстановления социальных связей.



Сообщается, что одиночество увеличивает риск преждевременной смерти почти на 30% из-за таких заболеваний, как диабет, сердечные приступы, бессонница и деменция.



Согласно бюллетеню, отсутствие социальных связей также связано с более низкой успеваемостью в учебе и худшей производительностью на работе.



Проблема усугубилась пандемией Covid, из-за которой многие люди сократили размер своих социальных кругов.



Одно исследование, цитируемое в отчете, показало, что с июня 2019 года по июнь 2020 года количество социальных связей уменьшилось в среднем на 16%.



Чтобы решить эту проблему, Мерти призвал к коллективным усилиям по "исправлению социальной ткани нации", чтобы "избавиться от одиночества и изменить нашу культурную и политическую реакцию на него".



Его стратегия состоит из шести столпов, которые включают усилия по укреплению социальной инфраструктуры в сообществах, частично за счет использования систем общественного здравоохранения.



В бюллетене содержится призыв к большей "государственной политике поддержать социальные связи", чтобы помочь устранить пробелы в данных, связанных с последствиями социальной изоляции.



Это также подчеркивает необходимость большей прозрачности данных от технологических компаний и реформы цифровой среды.



Консультация является частью более широких усилий администрации Байдена по решению проблемы психического здоровья, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Май — месяц осведомленности о психическом здоровье в США.



Хотя декларация предназначена для повышения осведомленности, до сих пор не было сделано никаких новых обещаний федерального финансирования для борьбы с этой проблемой.

