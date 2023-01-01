



Напитки с добавлением сахара ведут к нарушению уровня холестерола - исследование

Эксперты советуют избегать сладких напитков, чтобы улучшить уровень холестерола (холестерина), а утолять жажду только чистой водой.



Исследование показало, что регулярное употребление сладких напитков повышает уровень триглицеридов и снижает уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), известных как "хороший" холестерол.



У взрослых в этом исследовании, которые выпивали один сладкий напиток в день, риск низкого уровня ЛПВП был на 98% выше, а риск развития высокого уровня триглицеридов — на 53%.



Триглицериды — это жиры, содержащиеся в крови, и аномальные уровни этих жиров (липидов) в сочетании с высоким уровнем ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности, известный как "плохой" холестерин) или низким уровнем холестерола ЛПВП могут накапливаться в артериях.



Половина взрослых американцев страдает дислипидемией — медицинским термином, обозначающим ненормальный уровень липидов в крови.

Дислипидемия может привести к атеросклерозу, а возможными последствиями являются сердечные заболевания, сердечный приступ и инсульт.



Исследовательская группа также проверила, будут ли диетические напитки или 100-процентный фруктовый сок лучшим вариантом, чем напитки, подслащенные сахаром. Но они не нашли достаточных доказательств того, что эти напитки снижают риск развития дислипидемии.



Появляющиеся исследования о долгосрочном потреблении диетической газировки для здоровья неубедительны, поэтому разумно сказать, что диетическими напитками можно баловать себя лишь изредка.



Что касается 100% фруктового сока, то лучше всего ограничить его потребление и по возможности употреблять цельные фрукты.



В исследовании проанализированы данные о питании 5900 взрослых американцев, а также изменения концентрации холестерина и триглицеридов в их крови в зависимости от частоты и типов напитков, которые они пили.

