



Минздрав создает базу данных волонтеров-медиков на случай обострения ситуации

В ответ тысячам людей в Израиле и за его пределами, предлагающих стать волонтерами в системе здравоохранения, пока Израиль ведет войну против террористической группировки ХАМАС, Министерство здравоохранения заявило что в настоящее время такой необходимости нет.



Однако ведомство готовится к возможному сценарию, при котором система здравоохранения будет перегружена из-за чрезвычайной эскалации ситуации. В рамках этих усилий создается база данных тех, кто сможет быть волонтером, если возникнет необходимость.



Израиль будет заинтересован в таких специалистах, желающих стать волонтерами: врачей, стоматологов, медсестер и студентов медицинских сестер, парамедиков, диетологов, социальных работников, физиотерапевтов, эрготерапевтов, коммуникативных терапевтов, психологов, фармацевтов и фельдшеров. Все они должны иметь действующую лицензию на практику в Израиле или за рубежом.



Лица, не принадлежащие к этим профессиям, также могут зарегистрироваться в качестве волонтеров, чтобы помогать с администрированием, логистикой и транспортом.



Желающие должны заполнить одну из онлайн-форм (в зависимости от того, где они живут). Министерство здравоохранения рассмотрит представленные материалы и свяжется с респондентами, если возникнет необходимость в их помощи.



Для жителей Израиля.

Для жителей других стран.