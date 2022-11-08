



Минздрав: купание в Кинерет может быть опасно для зрения

Министерство здравоохранения сообщило сегодня, во вторник, о том, что расследует подозрение на наличие паразита в воде Галилейского моря, который может вызывать глазные инфекции и даже повреждение зрения.



"В последние дни в Минздрав поступило сообщение от врачей-офтальмологов о большом количестве пациентов, нуждающихся в госпитализации, с тяжелым воспалением роговицы, рубцеванием роговицы и, в более тяжелых случаях, нарушением зрения", — сообщили в Минздраве.



По данным Минздрава, на сегодняшний день 29 пациентов госпитализированы в несколько различных стационаров с поражениями роговицы, характерными для микроспоридиозной инфекции. Министерство начало эпидемиологическое расследование, в результате которого выяснилось, что как минимум часть заболевших купались на различных пляжах Галилейского моря.



"В свете данных, которые, как уже упоминалось, являются предварительными данными, которые все еще находятся на рассмотрении, Министерство здравоохранения рекомендует использовать очки для плавания при купании в Кинерет, чтобы избежать прямого контакта глаз с водой. Любого человека, купавшегося в Галилейском море и страдающего воспалением глаз, покраснением, болью, ощущением инородного тела в глазах, просим обратиться к офтальмологу для диагностики и лечения", - сообщили в министерстве.



Также отмечается, что пить воду из Кинерета не опасно.



Доктор Майкл Мимони, старший врач офтальмологического отделения "Рамбам" сказал: "В нашу клинику не поступали пациенты с жалобами на повреждение роговицы, но в Ассоциации офтальмологов есть информация, что в последнее время одновременно обратились несколько человек с повреждением роговицы, сообщивших о купании в Галилейском море. Накопление случаев заставило нас немедленно сообщить через Ассоциацию офтальмологов в Министерство здравоохранения. Следует подчеркнуть, что до сих пор нет однозначных доказательств наличия паразита, и на данном этапе это оценка, основанная на клинических исследованиях".

