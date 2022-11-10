



Минздрав Израиля: риск от электронных сигарет - не меньше, чем от обычных



Министерство здравоохранения Израиля начало кампанию, предупреждающую о вреде электронных сигарет, в особенности среди подростков.



Свидетельства, представленные в видеоролике минздрава, - лишь несколько примеров из потока сложных случаев, которыми занимаются в центре отказа от курения.



На очереди - многие молодые люди, которые борются с зависимостью от курения, возникшей или усугубленной использованием электронных сигарет.



העדויות בסרטון שלפניכם הן רק כמה דוגמאות משטף השיחות הקשות שמגיעות למוקד הגמילה מעישון שלנו. על הקו - צעירים רבים שנאבקים עם התמכרות לעישון שנוצרה או החריפה בגלל שימוש בסיגריות אלקטרוניות. pic.twitter.com/MWhTCcpNqI — משרד הבריאות (@IsraelMOH) November 9, 2022

Довольно много израильтян, среди которых есть и подростки, считают, что электронные сигареты - лучше обычных, но исследования доказывают, что они, по крайней мере, так же вредны и вызывают привыкание.Использование электронных сигарет приводит к большому количеству экспериментов среди подростков, никотиновой зависимости и переходу на обычные сигареты со всеми вытекающими последствиями для здоровья.Риск пристраститься к курению обычных сигарет у подростков употребляющих электронные - в 7 раз выше (!!!), чтобы в будущем стать взрослыми курильщиками, по сравнению с теми, кто не курит вообще.