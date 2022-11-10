Минздрав Израиля: риск от электронных сигарет - не меньше, чем от обычных
Министерство здравоохранения Израиля начало кампанию, предупреждающую о вреде электронных сигарет, в особенности среди подростков.
Свидетельства, представленные в видеоролике минздрава, - лишь несколько примеров из потока сложных случаев, которыми занимаются в центре отказа от курения.
На очереди - многие молодые люди, которые борются с зависимостью от курения, возникшей или усугубленной использованием электронных сигарет.
Довольно много израильтян, среди которых есть и подростки, считают, что электронные сигареты - лучше обычных, но исследования доказывают, что они, по крайней мере, так же вредны и вызывают привыкание.
Использование электронных сигарет приводит к большому количеству экспериментов среди подростков, никотиновой зависимости и переходу на обычные сигареты со всеми вытекающими последствиями для здоровья.
Риск пристраститься к курению обычных сигарет у подростков употребляющих электронные - в 7 раз выше (!!!), чтобы в будущем стать взрослыми курильщиками, по сравнению с теми, кто не курит вообще.