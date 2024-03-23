



Метеозависимым приготовиться: 23 и 24 марта – сильные магнитные бури

В эти выходные, 23-24 марта, Землю ожидает ощутимая геомагнитная буря, которая может оказать влияние не только на здоровье и физическую активность живых организмов, но и технику.



Ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (красный уровень), говорится в прогнозе солнечной и геомагнитной активности, опубликованном Центром прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.



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Напомним, геомагнитные бури классифицируются по К-индексу от 2 до 9, и чем выше этот показатель, тем сильнее буря и ее влияние на окружающую среду. Согласно прогнозу, ожидается сильная магнитная буря, способная повлиять на самочувствие людей и работу техники. Подобные бури могут вызвать сбои в работе спутников, систем GPS, мобильной и радиосвязи.



Эксперты рекомендуют метеозависимым людям заранее позаботиться о своем здоровье и принять необходимые меры предосторожности. Важно также быть внимательными к возможным проблемам с техникой и подготовиться к возможным сбоям в работе коммуникационных средств.