



Мед полезен для диабетиков, несмотря на высокое содержание сахаров

Согласно результатам исследования, мед приносит пользу диабетикам. Кроме того, антиоксидантные свойства меда играют важную роль в лечении диабета.

Согласно исследованию, опубликованному в 2008 году в журнале The Scientific World, эти полезные свойства могут быть связаны с высоким содержанием фруктозы в меде. Большое количество фруктозы в меде стимулирует глюкокиназу в клетках печени, которая играет важную роль в стимулировании поглощения и хранения глюкозы в печени. Поэтому фруктоза в меде очень важна для снижения уровня сахара в крови. Мед содержит и другие сахара; в частности, в нем много глюкозы, но значительно меньше мальтозы и сахарозы.



Мамдух Абдулрхман, профессор педиатрии в Университете Ain Shams в Египте, долгое время изучал влияние меда на здоровье. В одном из его исследований сообщается, что пациенты с диабетом, принимающие мед, могут испытывать повышение уровня сахара в крови в первые несколько недель, но употребление небольшого количества меда в течение длительного периода времени может быть полезно для здоровья. Исследование также показало, что мед может снижать кровяное давление, а также улучшать работу сердечно-сосудистой системы при длительном употреблении диабетиками.



Однако, не стоит употреблять чрезмерное количество меда. Достаточно употреблять от трех до четырех столовых ложек в день. По данным Всемирной организации здравоохранения, калории, поступающие с простыми сахарами, не должны превышать 10 процентов от общей потребности организма. Мед содержит примерно 60 калорий на столовую ложку. Таким образом, 180-240 калорий, поступающих с медом в день, являются значительными, и вам придется внимательно следить за потреблением других сахаров. Чтобы получить максимальную пользу от меда, употребляйте его за час до обеда. Употребление меда за 30 минут до сна способствует расслаблению нервов и засыпанию.



Диабет – это хроническое заболевание, и, по мнению ученых из румынского исследования, крайне важно определить оптимальную дозу меда для употребления человеком. Прежде чем регулярно употреблять мед, необходимо проверить уровень сахара в крови и убедиться, что он в норме.

Популярным способом употребления меда является приготовление медовой воды, которая готовится путем смешивания соответствующего количества меда с теплой водой. Мед не следует разводить водой горячее 60 градусов, чтобы не снижать его питательную ценность.



Мед также можно добавлять в другие продукты для употребления – использовать вместо сиропа для приготовления блинов и вафель, намазывать на тосты или хлеб, добавлять в кофе или чай, смешивать с йогуртом, хлопьями или кашами. Добавление меда в горячее молоко перед сном также может улучшить сон.