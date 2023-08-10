



Лекарства от изжоги могут повысить риск деменции, - исследование

Прием лекарств от изжоги в течение более четырех с половиной лет может повысить риск развития деменции в более позднем возрасте, пишет Daily Mail о результатах нового исследования.



Ученые изучили препараты, называемые ингибиторами протонной помпы, или ИПП, которые ежегодно принимают более 15 миллионов человек в США и Великобритании от кислотного рефлюкса и изжоги.



Исследователи проанализировали 5712 человек в возрасте от 45 до 64 лет: они были привлечены к исследованию здоровья в конце 1980-х годов.



Добровольцев регулярно спрашивали, какие лекарства они принимали до 2011 года, когда им было в среднем 75 лет, чтобы рассчитать продолжительность использования ИПП.



Затем за ними наблюдали в среднем 5,5 лет, в течение которых примерно у 10% из них развилась деменция.



Исследование показало, что у людей, которые принимали препараты ИПП более 4,4 лет, вероятность развития слабоумия была на 33% выше, чем у людей, которые вообще не принимали препараты в течение исследования.



Эксперты подозревают, что прием этих препаратов в течение длительного времени может привести к снижению уровня витамина B12, что может вызвать проблемы с мозгом.



Доктор Камакши Лакшминараян, старший автор исследования из Университета Миннесоты, сказал: “Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить наши выводы и изучить причины возможной связи между длительным использованием ингибиторов протонной помпы и повышенным риском развития деменции”.



По его словам, люди, принимающие эти лекарства, поговорили со своим врачом, прежде чем вносить какие-либо изменения, чтобы обсудить наилучшее лечение для них, а также потому, что резкое прекращение приема этих лекарств может привести к ухудшению симптомов.



