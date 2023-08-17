



Легалайз в Германии: полицейские, врачи и судьи против

Федеральный кабинет министров одобрил инициативу министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха о легализации каннабиса.



Предложение главы здравоохранения обсудят в Бундестаге и Бундесрате.



Что предусматривает законопроект Лаутербаха:

Каннабис будет исключен из списка запрещенных веществ в законе о наркотиках;

Каждому совершеннолетнему гражданину Германии будет разрешено хранить до 25 граммов каннабиса;

В частном порядке можно будет выращивать не более трёх кустов каннабиса;

В специальных объединениях, так называемых каннабис-клубах, участники смогут коллективно выращивать марихуану и покупать ее.

Как сообщает Bild, министр здравоохранения ФРГ хочет, чтобы законопроект вступил в силу уже к концу этого года. Лаутербах убежден, что такая мера ограничит черный рынок наркотиков и позволит уменьшить риски для здоровья наркопотребителей.



Кроме того, Минздрав собирается усилить госпрограмму по антинаркотической пропаганде среди молодежи.



Вместе с тем некоторые коллеги Лаутребаха жестко критикуют его предложение. Например, министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек заявил, что канцлер Олаф Шольц обязан остановить принятие законопроекта. По мнению Холечека, правительство не может игнорировать критику инициативы со стороны врачей, Союза немецких судей и профсоюза полицейских.