



Красный крест: система здравоохранения в Газе достигла точки невозврата



Международный комитет Красного Креста "крайне обеспокоен" ситуацией в сфере здравоохранения в Газе.



"Система здравоохранения в Газе достигла точки невозврата, которая ставит под угрозу жизни тысяч людей", - сказали в МККК.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По данным организации, "разрушение больниц" в Газе, где сидят террористы, силами ЦАХАЛа должно немедленно прекратиться.



"В опасности находятся жизни тысяч граждан, пациентов и медицинского персонала", - добавили в комитете, к которому уже неоднократно обращались с требованием прекратить бездействовать и принять меры, чтобы добиться посещения похищенных террористами заложников.

