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Красный крест: система здравоохранения в Газе достигла точки невозврата
10.11.2023 21:57 Алина Груднева

Красный крест: система здравоохранения в Газе достигла точки невозврата

 
Международный комитет Красного Креста "крайне обеспокоен" ситуацией в сфере здравоохранения в Газе.

"Система здравоохранения в Газе достигла точки невозврата, которая ставит под угрозу жизни тысяч людей", - сказали в МККК.

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По данным организации, "разрушение больниц" в Газе, где сидят террористы, силами ЦАХАЛа должно немедленно прекратиться.

"В опасности находятся жизни тысяч граждан, пациентов и медицинского персонала", - добавили в комитете, к которому уже неоднократно обращались с требованием прекратить бездействовать и принять меры, чтобы добиться посещения похищенных террористами заложников.
 

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