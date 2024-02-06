



Консервированные томаты - спасение от рака и тяжелых заболеваний



Тим Спектор - эпидемиолог, профессор Королевского колледжа Лондона. Недавно ученый написал пост в Instagram, с целью развеять миф о том, что "свежие" продукты всегда лучше консервированных или замороженных.



Он рассказал своим подписчикам, что не нужно быть "пищевым снобом", отметив, что некоторые овощи, например горох, содержат больше витамина С, чем их свежие собратья. Шпинат - еще один пример того, что замороженные продукты могут быть лучшей альтернативой, так как они часто содержат меньше оксалатов, которые могут способствовать усвоению железа.



Спектор назвал помидоры "основным источником" ликопина - формы каротина, "которая была связана с уменьшением числа инсультов, сердечных заболеваний и рака". "Интересно, - добавил он. "В консервированных помидорах ликопина больше, чем в их свежих аналогах".



Спектор процитировал систематический обзор, в котором приняли участие более 26 000 человек и который показал, что "более высокое общее потребление томатов связано со снижением риска развития рака простаты". Однако, по словам исследователей, эта связь была связана именно с "томатными продуктами, приготовленными помидорами и соусами". В отношении сырых помидоров никаких ассоциаций обнаружено не было.



В другом исследовании был сделан вывод, что высокое потребление ликопина или его концентрация в сыворотке связаны со значительным снижением риска инсульта (на 26 %), смертности (на 37 %) и сердечно-сосудистых заболеваний (на 14 %). В более позднем систематическом обзоре, опубликованном в 2022 году, были проанализированы 72 исследования ликопина на людях и животных.



Он показал, что 70 % исследований подтвердили "различные противораковые свойства ликопина". В 20 работах изучался риск развития рака простаты у людей, и большинство из них подтвердили "противоопухолевую активность ликопина".