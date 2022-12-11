



Китай расширяет больницы и отделения реанимации из-за усиления вспышки COVID

Столкнувшись с всплеском случаев заболевания COVID-19, Китай создает больше отделений интенсивной терапии и пытается усилить больницы. При этом в стране вынуждены были отменить антивирусный контроль, который заставлял миллионы людей оставаться дома, подавлял экономический рост и вызывал протесты.



Правительство президента Си Цзиньпина официально придерживалось политики противодействия передаче и распространия вируса, и это последняя крупная страна, которая попытается это сделать. Но последние шаги показывают, что правящая Коммунистическая партия готова терпеть увеличение случаев заболеваемости и готова отказаться от карантина и запрета на поездки, и теперь она сворачивает свою стратегию "нулевого COVID".



Неясно, насколько увеличилось число инфицированных с тех пор, как Пекин на прошлой неделе отменил обязательное тестирование во многих районах один раз в день. Но интервью и сообщения в социальных сетях говорят о вспышках на предприятиях и в школах по всей стране. Некоторые рестораны и другие предприятия закрылись, потому что слишком много сотрудников заболело.



Центр тестирования на вирусы в районе Рунфэн Шуйшан в Пекине был закрыт, поскольку все его сотрудники были заражены, сообщило вчера местное правительство в своем аккаунте в социальной сети.

