



Каким должен быть вкусный и полезный завтрак: рекомендация диетолога

Вкусный и полезный завтрак должен включать в себя продукты, богатые клетчаткой и белком, чтобы организм получил все необходимое для продуктивной работы в течение дня.



Диетолог Светлана Фус рассказала, что стоит есть по утрам.



"На утренний прием пищи хорошо подходят продукты, богатые клетчаткой. К примеру, каши. Они должны быть из цельного или плющеного зерна, которое нужно сварить, а не просто залить горячей водой или молоком. Такие каши содержат больше витаминов, минералов и клетчатки, лучше и дольше насыщают. К каше можно добавить яйца или сыр, овощи, фрукты, орехи, авокадо... Придумайте свое вкусное сочетание, которое принесет не только пользу, но и удовольствие", - порекомендовала она.



По словам диетолога, кашу можно приготовить по утрам, но если не хватает времени, то это можно сделать и накануне вечером. Это этого стоить смешать, например, плющеную овсянку с натуральным йогуртом и поместить блюдо в холодильник на ночь. А утром будет достаточно добавить в тарелку горсть фруктов и несколько орехов.



Фус напомнила, что не стоит выкладывать в тарелку половину содержимого сахарницы или полбанки меда, поскольку, кроме значительной дозы клетчатки, такой завтрак даст достаточно много пустых калорий.



"Многих хорошо насыщают белки на завтрак. Говоря "белок", я имею в виду в первую очередь яйца, приготовленные разными способами: яичницу, омлет, яйца на мягко или пашот. И обязательно с желтками, которые обладают желчегонным эффектом, что важно для нормальной работы желчевыводящей системы", - предложила она второй вариант.



По словам эксперта, в желтках содержится холин, который улучшает работу печени, нервной и кровеносной систем. К блюду из яиц эксперт советует добавить овощи и кусок цельнозернового хлеба или немного каши.



"Можно сделать тост из цельнозернового хлеба с ломтиками авокадо. Авокадо – лидер по содержанию полезных растительных жиров среди фруктов и овощей. Такой вариант завтрака гораздо сытнее и лучше, чем сладкая дрожжевая выпечка. Помимо яичного белка, в меню завтрака отлично подходят творог, твердые сыры, растительный белок из бобовых овощей, а также кусочек красной рыбы. Такая белковая пища стимулирует больше выработки пептида YY, который даст вам ощущение сытости на дольше", - также рекомендует она.



Эксперт посоветовала не пропускать первый прием пищи, который важен для здоровья и красивой фигуры. По ее словам, регулярные завтраки помогут не переедать в течение дня, станут полезными и для фигуры, и для здоровья.

