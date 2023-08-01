



Израильские ученые совершили прорыв в борьбе со сложным раком костного мозга

Впервые в мире исследователи из Тель-Авивского университета уничтожили 90 процентов раковых клеток множественной миеломы в лабораторных условиях и 60 процентов в тканях человека, взятых у пациентов больницы “Бейлинсон”. Ученые использовали препарат на основе РНК, который доставляется в клетки через липид-специфические наночастицы, система, аналогичная той, что используется в вакцине против COVID-19. Эти молекулы РНК “заглушают” ген CKAP5, который кодирует белок 5, ассоциированный с цитоскелетом. С ингибированием этого белка раковая клетка не может делиться, что, по сути, убивает ее.



“Чтобы избежать повреждения нераковых клеток, наночастицы были покрыты антителами, которые мы специально направляли их к раковым клеткам в костном мозге”, – пояснили в израильском университете.



Прорыв был совершен исследователями из университета и Медицинского центра Рабина в который входит и больница “Белинсон” под руководством профессора Дэна Пира, руководителя лаборатории наномедицины в Школе биомедицины и исследований рака им. Шмуниса. Результаты эксперимента были опубликованы в специализированном журнале Advanced Science.



Множественная миелома, как объяснила Дана Тараб-Равски, которая также руководила исследованием, представляет собой рак крови, “обычно обнаруживаемый у пожилых людей”.



В то время как в большинстве этих типов состояний рак появляется в кровотоке или лимфатических узлах и распространяется оттуда на остальную часть тела, в случае множественной миеломы “опухоли образуются в костном мозге, и поэтому к ним очень трудно добраться”, – добавила она.



Тараб-Равски отметила, что “существует много возможных методов лечения этого заболевания, но после определенного периода улучшения у большинства пациентов развивается устойчивость к терапии и происходят агрессивные рецидивы”.



“Вот почему существует постоянная потребность в разработке новых методов лечения множественной миеломы”, – продолжила ученая. По ее словам, РНК-терапия “имеет в этом случае большое преимущество, потому что ее можно разработать очень быстро”.



“Простым изменением молекулы РНК каждый раз можно заглушать другой ген, тем самым адаптируя лечение к прогрессированию заболевания и к индивидуальным особенностям пациент””, – объяснила она.



Новая технология открывает новый мир для селективной доставки РНК-препаратов и вакцин для лечения раковых опухолей и заболеваний, возникающих в костном мозге.