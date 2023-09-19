



Израиль вошел в топ-20 наиболее развитых систем здравоохранения

Израиль занял 19-е место в рейтинге наиболее развитых систем здравоохранения по версии US News & World Report за 2023 год.



Страна уступила Ирландии, но опередила при этом Испанию.



В рейтинге описаны 87 стран мира. Самой развитой из них в сфере общественного здравоохранения оказалась Швеция. За ней следуют Канада, Финляндия, Дания и Норвегия.



Замыкают первую десятку Швейцария, Германия, Австралия, Великобритания и Бельгия. В рамках составления рейтинга в период с 17 марта по 12 июня было опрошено более 17 тысяч респондентов по всему миру.