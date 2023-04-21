



Исследование: у мужчин в РФ проблемы с потенцией на фоне войны в Украине

У российских мужчин увеличились проблемы с потенцией на фоне войны в Украине.



По данным российских СМИ, об этом свидетельствует отчет системы "Честный знак".



Согласно результатам исследования, за первый квартал поточного года продажи средств для повышения потенции выросли на 39%.



С января по март российские мужчины приобрели 2,7 млн упаковок афродизиаков на 1,8 млрд рублей.



По словам аналитиков, на тысячу взрослых представителей мужского пола в РФ в среднем в первом квартале пришлось по 392 пачки препаратов.



"Многие люди испытывают стресс из-за внешних факторов, и это, конечно, сильно сказывается на сексуальной жизни", - сообщил руководитель психологического центра Сергей Ланг.