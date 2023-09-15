



Германия готовится к эпидемии нового коронавируса "Пирола"

В Германии выявили новый штамм коронавируса "Пирола", сообщает Институт Роберта Коха, который занимается изучением инфекционных заболеваний.



В некоторых странах, например, таких как Израиль, "Пирола" уже считается преобладающим вариантом коронавируса: из-за этого там вновь ввели обязательное тестирование на ковид для пациентов больниц.



Согласно данным Института Роберта Коха, с начала августа заболеваемость коронавирусом в Германии увеличилась втрое, однако она все равно находится на достаточно низком уровне. В то же время специалисты предполагают, что число незарегистрированных случаев заражения коронавирусом значительно выше, поскольку любой человек, не проходивший ПЦР-тест, автоматически не считается заболевшим, передает Bild.



Всемирная организация здравоохранения классифицировала "Пиролу" как вариант, который подлежит мониторингу в качестве меры предосторожности.



Как известно, штамм коронавируса "Пирола" впервые появился в Дании 24 июля 2023 года. Также зафиксированы случаи заражения им в США, Швейцарии, ЮАР, Израиле, Канаде, Великобритании и других странах.



По словам вирусолога Хендрика Стрика, "осенью и зимой мы снова увидим больше заболеваний. Даже до пандемии зимой было больше простуд. В этом году будет то же самое, только с коронавирусом".

