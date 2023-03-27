



Дым сигарет с ментолом и без: а можно ли без него?

Кто сегодня не знает о вреде курения? Может быть где-то далеко в джунглях Папуа-Новой Гвинеи, как рассказал нам Дмитрий Комаров в своей передаче «Мир наизнанку», про это еще не слышали и курить позволяют даже малым детям. Но в нашем Западном, Восточном и Ближневосточном мире это известно всем – и тем, кто не курит, и тем, кто продолжает это делать. Почему же тогда 20% взрослых израильтян всё еще курят сигареты, хоть и знают об их вреде? И процент этот практически не меняется уже многие годы (а значит, количество курильщиков растет вместе с ростом числа населения). Ведь слышали, что «в дыме том инфаркт, склероз, рак легких и катар» (с) и еще тысяча и одна болезнь. На этот вопрос точного ответа нет: тут и психологическая привязанность, и зависимость от никотина, и стрессы, и прочая, прочая, прочая. Однако многим все-таки удается бросить это вредную привычку. А другие выбирают альтернативы горящим сигаретам в виде современных инновационных технологических заменителей без дыма (который и есть корень основных зол). Заменители, которые приносят существенно и даже кардинально меньше вреда здоровью (хотя все равно приносят). Речь, конечно, идет о системах вейпинга и нагревания табака. У разных людей есть разные мнения, но значение имеют в первую очередь заключения специалистов, основанные на научных исследованиях. Давайте разберемся.



Не все табачные изделия одинаковы.



«Различные табачные изделия имеют разный уровень риска для здоровья потребителей, причем наиболее вредными являются изделия из сжигаемого табака». Это то, что заявляет самая авторитетная в этой области организация – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), продолжая анализировать научные публикации и разработки, касающиеся системы нагревания табака IQOS® и стиков для нагревания табака HEETS®.







Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рассматривает и разрешает продажу альтернатив курению сигарет в соответствии с процедурой, называемой MRTP, которая проверяет различные табачные изделия на предмет их потенциального риска. Новое распоряжение, опубликованное FDA в третий раз подряд, разрешает продажу трех новых продуктов для нагревания табака Sienna, Bronze и Amber на основе «строгой научной оценки», говорится в сообщении.



Чтобы понять предысторию этого распоряжения, следует отметить, что в отличие от обычных сигарет, которые сжигают табак, IQOS представляет собой электронное устройство, нагревающее табак в стиках-хитс (HEETS®), которые не являются сигаретами и не могут быть выкурены обычным способом. Устройство не производит огня, пепла, дыма, а вырабатывает «аэрозоль» табачных паров, содержащих никотин. Также оно не оставляет после себя запаха, способного впитываться в одежду, машины, мебель и т. д.



В приказе FDA говорится, что «маркетинг этих продуктов должен быть одобрен, потому что, среди прочего, польза для взрослых курильщиков и их окружения перевешивает риски для молодежи».







Это распоряжение объединяет два предыдущих. Первое было опубликовано в июле 2020 года и разрешало маркетинг IQOS® вместе с тремя типами хитс в качестве альтернативы с уменьшенным воздействием вредных веществ для взрослых курильщиков. Оно также содержало заявление о том, что: «полный переход от сжигания сигарет к IQOS® снижает воздействие вредных или потенциально вредных химических веществ». Решение было принято после углубленного научного исследования, длившегося около 4 лет. Это первый и единственный табачный продукт для испарения никотина, который получил одобрение на продажу в рамках процедуры MRTP.



Второе распоряжение было опубликовано в марте 2022 года и признало, что следующее поколение устройства имеет такие же характеристики. Следует отметить, что исследования, представленные в FDA в рамках вышеупомянутой процедуры, показали, что IQOS® выделяет на 90–95% меньше вредных или потенциально вредных химических веществ по сравнению с горящими сигаретами.



Как и в случае с ранее одобренными продуктами, FDA наложило строгие маркетинговые ограничения на новинки, чтобы подростки не могли иметь к ним доступа и подвергаться их воздействию. В распоряжении говорится, что «все табачные изделия вредны, и те, кто в настоящее время их не употребляет, особенно молодые люди, не должны начинать», что разрешения на продажу этих изделий не являются заявлением об их безопасности и что они не могут считаться «одобренными FDA», как в случае с одобренными этим Управлением лекарствами. Однако приказ ясно дает понять, что не все табачные изделия одинаковы, и поясняет: «Разные табачные изделия имеют разный уровень риска для здоровья потребителей, причем горящие табачные изделия являются наиболее вредными» (к ним относятся, например, обычные сигареты).



Генеральный директор организации заявил, что он может аннулировать это разрешение, если «выгоды перестанут перевешивают риски для населения», такие как «значительный рост употребления среди молодежи или бывших курильщиков или уменьшение числа продолжающих курить, которые полностью переходят на систему IQOS». Согласно данным Philip Morris Global, масштабы перехода курильщиков на изделия для нагревания табака усилились в последние годы, когда подавляющее большинство пользователей этих систем полностью отказалось от курения сигарет. В настоящее время более 19,5 миллионов курильщиков в 70 странах мира используют IQOS®, из них 13,5 млн курильщиков полностью отказались от курения горящих сигарет.



В последние годы FDA продвигает четкую политику по снижению уровня курения и потребления сигарет (например, по снижению содержания никотина в различных продуктах для курения), наряду с изучением альтернатив с меньшим потенциальным вредом и выдачей разрешений на продажу. Например, в прошлом году администратор выдал разрешения на продажу 23 брендам электронных сигарет на основании стандарта, который различает различные табачные и никотиновые продукты. Эта политика «снижения вреда», которая одновременно поддерживает взрослых людей, которые не бросают курить, и защищает подростков, согласуется с политикой, проводимой в Великобритании, Новой Зеландии и других странах мира. Стоит, правда, отметить, что в мире насчитывается более 1,1 миллиарда курящих людей, а сигареты по-прежнему составляют 90% мирового табачного рынка.



Израиль на данный момент игнорирует устоявшийся подход FDA относительно различных уровней риска для различных табачных изделий, а альтернативы обычному курению, такие как электронные сигареты и изделия для нагревания табака, подпадают под действие всех законов и правил, применяемых к сигаретам, включая такое же высокое налогообложение, как и для обычных сигарет. Данная политика, возможно, тоже проливает свет на то, почему количество курильщиков в Израиле практически не изменилось за последнее десятилетие.



Но, как мы знаем и особенно четко видим в последнее время, израильтяне не слишком-то доверяют политике и политикам. Потому моя вам рекомендация: невзирая на нее, бросайте курить. Совсем. Что угодно – сигареты, трубки, кальяны... Ну, а если нет, – подумайте о менее вредных альтернативах. Без политиков и политики, лишь заботясь о себе и своем здоровье. Никто за вас этого не сделает, а главное – никто другой (кроме ваших близких) – и страдать не будет от вашего выбора. Все в ваших руках (а также легких, бронхах и остальных органах).



Ссылка на распоряжение FDA: https://www.fda.gov/tobacco-products/ctp-newsroom/fda-authorizes-three-new-heated-tobacco-products