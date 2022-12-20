



Два миллиона человек в ближайшие месяцы умрут от короны

После ослабления ограничений, введенных в связи с Covid-19, в Китае наблюдается массовый всплеск случаев заболевания коронавирусом. Больницы в Китае полностью переполнены, сообщает эпидемиолог Эрик Фейгл-Динг.



По оценкам эпидемиолога, более 60 процентов населения Китая и 10 процентов населения Земли, вероятно, будут инфицированы в течение следующих 90 дней, а число смертей будет исчисляться миллионами.



По словам Фейгл-Дина, цель Коммунистической партии Китая КПК состоит в том, чтобы “заразить всех, кому нужно, пусть умирают все, кому нужно. Раннее заражение, ранняя смерть, ранний пик, раннее возобновление производства”.



По словам людей, работающих в пекинском крематории Дунцзяо, расположенном на восточной окраине столицы, резко возросло количество запросов на кремацию и другие похоронные услуги.



Количество смертей в материковом Китае сильно занижается. Опрос больниц, похоронных бюро и связанных с ними сетей ритуальных услуг в Пекине выявил ощутимый всплеск в сфере похоронных услуг, вызванный резким увеличением смертности. По словам эпидемиолога, кремация в Пекине не прекращается, морги перегружены. Людей хоронят круглосуточные. Сообщается, что кремацию ожидает более 2000 умерших.



В этом месяце Китай предпринял серию радикальных шагов, отменив большую часть режимов блокировки, тестирования и карантина, которые в течение последних трех лет лежали в основе его политики “Нулевой Covid” для подавления даже небольших вспышек вируса.



Из-за отмены требований к тестированию масштаб вспышки коронавируса в Китае трудно измерить. Ежедневное число случаев заболевания в стране снижается, поскольку все меньше людей тестируются в государственных учреждениях, а органы здравоохранения в начале этой недели впервые с начала пандемии прекратили публиковать ежедневные данные о бессимптомных случаях.



В этом месяце Пекинский центр неотложной медицинской помощи призвал только тяжелобольных пациентов вызывать скорую помощь, заявив, что запросы на неотложную помощь подскочили до 30 000 в день по сравнению со средним числом около 5 000, что ограничивает возможности парамедиков реагировать.