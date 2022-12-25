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Девушка забыла о тампоне и проходила с ним два года
25.12.2022 10:33 Аркадий Бочаровский

Девушка забыла о тампоне и проходила с ним два года


Мелани Галеаз опубликовала в TikTok информацию об опасности синдрома токсического шока, рассказав о своем опыте использования тампонов.

Мелани рассказала, что в подростковом возрасте она начала испытывать боль и странные гинекологические симптомы.

Однако врачи решили, что это могла быть болезнь Лайма, так как ее когда-то укусил клещ.

Но два года спустя она узнала шокирующую правду.

"Когда я была маленькой, меня укусил клещ, и у меня были все симптомы болезни Лайма", - сказала она в ролике.

"Потом, в предпоследнем классе  школы, у меня начались боли в теле, а внизу творилось что-то очень страшное.

"Я пошел к врачу, но не стала говорить об этом - и это было моей ошибкой.

"Но врач действительно не обращал на меня внимания, он был грубым и страшным. Мне было очень стыдно, мне было около 14 лет.

Два года спустя, в выпускном классе, у меня все еще были проблемы.

"Наконец я снова пошла к врачу и попала к гинекологу. Она а осмотрела меня и начала задыхаться.

Она сказала: "У вас тампон застрял горизонтально под шейкой матки".

"Вытаскивать его было больно, потому что он растворялся внутри меня. Он продолжал разрываться, и это был такой неприятный опыт".

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