



Девушка забыла о тампоне и проходила с ним два года



Мелани Галеаз опубликовала в TikTok информацию об опасности синдрома токсического шока, рассказав о своем опыте использования тампонов.



Мелани рассказала, что в подростковом возрасте она начала испытывать боль и странные гинекологические симптомы.



Однако врачи решили, что это могла быть болезнь Лайма, так как ее когда-то укусил клещ.



Но два года спустя она узнала шокирующую правду.



"Когда я была маленькой, меня укусил клещ, и у меня были все симптомы болезни Лайма", - сказала она в ролике.



"Потом, в предпоследнем классе школы, у меня начались боли в теле, а внизу творилось что-то очень страшное.



"Я пошел к врачу, но не стала говорить об этом - и это было моей ошибкой.



"Но врач действительно не обращал на меня внимания, он был грубым и страшным. Мне было очень стыдно, мне было около 14 лет.



Два года спустя, в выпускном классе, у меня все еще были проблемы.



"Наконец я снова пошла к врачу и попала к гинекологу. Она а осмотрела меня и начала задыхаться.



Она сказала: "У вас тампон застрял горизонтально под шейкой матки".



"Вытаскивать его было больно, потому что он растворялся внутри меня. Он продолжал разрываться, и это был такой неприятный опыт".